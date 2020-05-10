Lenovo хочет выпустить игровой смартфон с необычной камерой

Камера будет выдвигаться сбоку.

Lenovo готовит к выпуску свой первый в мире игровой смартфон на Android под брендом Legion Gaming. Портал XDA Developers получил несколько неизданных видео-тизеров, которые демонстрируют вероятный дизайн будущего игрового телефона Legion, и также подробный набор спецификаций для этих тизеров.

Смартфон Legion Gaming xda-developers.com

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В конце декабря 2019 года Lenovo создала новую учетную запись под названием "Legion Gaming Phone" на китайской социальной платформе Weibo. Спустя полтора месяца Lenovo официально представила первый смартфон под своим игровым брендом Legion. Компания загрузила плакат, объявляющий о том, что этот будущий смартфон будет работать на Snapdragon 865, самой качественной SoC Qualcomm для мобильных устройств. Затем, 3 марта, генеральный директор Lenovo China Mobile Чэнь Цзинь сказал, что игровой смартфон Legion будет иметь "разрушительную новую архитектуру", чтобы решить две болевые точки, с которыми сталкиваются мобильные геймеры: разные температуры поверхности слева и справа устройства и снижение скорости зарядки при игре. Но из-за COVID-19 интенсивность новостей о телефоне упала.

Смартфон Legion Gaming xda-developers.com

В начале прошлого месяца Lenovo активизировала свой маркетинг для устройства, загрузив плакат, демонстрирующий быструю проводную зарядку 90 Вт. Первоначально было много скептицизма по поводу того, действительно ли телефон Legion заряжается на 90 Вт, но с тех пор Lenovo пояснила, что они здесь не манипулируют с числами. Кроме того, система быстрой зарядки Lenovo мощностью 90 Вт будет "стандартной для всех систем", согласно заявлению компании, намекающей на то, что будет выпущено более одной модели смартфонов Legion первого поколения. Совсем недавно Lenovo поделилась информацией о том, что игровой телефон Legion оснащен дисплеем без рамок, и они также загрузили видео, показывающее, что на боковой панели будет второй порт USB Type-C, чтобы пользователи могли заряжать телефон, пока они держат устройство горизонтально.

Смартфон Legion Gaming xda-developers.com

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Помимо официальных тизеров, были некоторые примечательные утечки. Во-первых, еще в марте блогер Weibo опубликовал изображение комплекта игровых телефонов Lenovo Legion. В этот комплект входит сам телефон, а также пара геймпадов, беспроводные наушники и защитный чехол.

Неделю спустя в технологическом блоге индийского интернет-магазина покупок Pricebaba были опубликованы изображения того, что они считали игровым телефоном Lenovo Legion. Эти изображения были взяты из Китайского патентного ведомства, хотя теперь мы уверены, что эти изображения не отражают фактический дизайн телефона.

Фактически, вот как будет выглядеть игровой телефон Lenovo Legion, основываясь на скриншотах, снятых нами с нескольких официальных маркетинговых видеороликов.

Два скриншота выше взяты из рекламного ролика, демонстрирующего сверхбыструю проводную зарядку телефона до 90 Вт. В отдельном видео Lenovo рассказывает, что игровой телефон Legion имеет конструкцию с двумя батареями емкостью 5000 мАч, что делает эту сверхскоростную скорость зарядки возможной. Однако из этих видео неясно, достигнете ли вы максимальной скорости зарядки 90 Вт только при зарядке от нижнего порта USB-C.

Что, пожалуй, самое интересное в этом устройстве, это то, где расположена фронтальная камера. На дисплее телефона Lenovo Legion нет вырезов. Вместо этого есть всплывающая камера на боковой панели телефона. У большинства других смартфонов со всплывающими камерами они появляются сверху телефона. Здесь Lenovo использует совершенно уникальный подход.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo запатентовал сгибающийся смартфон.