Китайцы выпустили первый в мире смартфон с 1 Тб внутренней памяти

Остальные характеристики хоть и не рекордные, но на уровне флагманов.

Китайская компания Smartisan представила смартфон-рекордсмен. Модель под названием Smartisan R1 оснащается встроенным накопителем объёмом в 1 ТБ (один терабайт).

Читай также: Lenovo IdeaPhone P770 – смартфон с самым мощным аккумулятором (ФОТО)

Смартфон заключен в корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Он получил 6,17-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2240 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 12+20 Мп и 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Опции памяти включают 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также версии 8 ГБ оперативной с 128 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 2.1.

Характеристики Smartisan R1

Читай также: В Китае выпустили смартфон с огромной батареей

Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm QuickCharge 4+ и беспроводной зарядкой стандарта Qi. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Также отмечаются стереодинамики.

Smartisan R1 предлагается в белом и чёрном цветовых вариантах по следующим ценам: 6 + 64 ГБ — $549, 6 + 128 ГБ — $627, 8 + 128 ГБ — $705, 8 ГБ + 1 ТБ — $1388.