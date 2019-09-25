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Sharp показала смартфон с самым быстрым экраном

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Дисплей имеет частоту 240 Гц.
Aquos Zero 2
Aquos Zero 2
corporate.jp.sharp

Компания Sharp достаточно известна за счет своих инноваций — именно она выпустила первый смартфон с экраном частотой 120 Гц и именно ей принадлежит истинное звание первого производителя смартфонов, который выпустил так называемый “безрамочник”. Вот и сейчас компания выпустила смартфон, который может называться по-настоящему инновационным, только скорее всего, и в этот раз массовое обсуждение начнется, когда кто-то другой реализует данную технологию.

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Буквально несколько часов назад компания Sharp представила свой новый смартфон — Aquos Zero 2, кадровая частота экрана которого составляет рекордные на сегодня 240 Гц! Но тут стоит сделать оговорку — информация на официальном сайте компании представлена на японском языке и вполне вероятно, что силами онлайн-переводчика данные были неверно переведены. И вполне может оказаться так, что либо 240 Гц не совсем 240 Гц, либо это не частота экрана, а частота работы сенсорной поверхности — в общем, может быть всякое.

В остальном смартфон крепкий такой флагман с процессором Snapdragon 855, 6,4-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, а также с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Правда, емкость аккумулятора как-то подкачала — всего лишь 3130 мАч.

Ещё одна важная особенность — ОС Android 10 из коробки! То есть именно Aquos Zero 2 стал первым из представленных смартфонов с новой версией ОС из коробки, а OnePlus 7T будет уже вторым. Правда, неясно, какой из них раньше поступит в продажу.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представила смартфон с самой быстрой камерой.

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Теги: Sharp, смартфон
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Комментариев (1)
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WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 18:12
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
таибатьтарахтетьтулюсю! очередная хyйня для дебильного "блогерского" поколения! ну вперед, ломанулись все покупать и постить!
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