Huawei показала самый быстрый искусственный интеллект

Искусственный интеллект могут использовать разработчики приложений.

В рамках конференции Huawei Connect 2019, проходящей в Шанхае, компания анонсировала кластер искусственного интеллекта Atlas 900. С его помощью компания планирует вывести уровень обучения нейронных сетей на новый уровень, а также сделать их использование доступнее для разработчиков приложений.

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Новая модель кластера прошла специализированный тест определения производительности Resnet-50 всего за 59,8 секунды — на 10 секунд быстрее предыдущего мирового рекорда. Atlas 900 включает тысячи чипов Ascend 910 AI и объединяет три высокоскоростных интерфейса, включая PCIe 4.0. Пиковая производительность решения — 1 петафлопс.

«Сейчас пришёл новый век исследований. Океан безграничного потенциала не способен изучить лишь один корабль. Поэтому сегодня мы запускаем на воду тысячи кораблей. Давайте работать вместе, чтобы воспользовавшись исторической возможность вывести интеллект на новый уровень», — заявил заместитель председателя компании Huawei Кен Ху.

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Представители компании отметили, что уже сегодня ИИ задействован в более чем 500 проектах, имеющих отношение к десяти ключевым отраслям. Atlas 900 можно использовать в самых различных областях научных исследований: от астрономии и прогнозирования погоды до разработки нефтяных месторождений и применения в качестве систем автономного вождения.

Huawei также развернула Atlas 900 на своём облачном сервисе в качестве кластерной службы, что делает его более доступным для клиентов в различных отраслях промышленности. В планах вендора — инвестировать ещё $1,5 миллиарда в свою программу для пяти миллионов разработчиков и дать возможность партнёрам Huawei по всему миру создавать новые приложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.