Huawei представила смартфон с самой быстрой камерой

Обещают, что можно даже пулю в полете заснять.

Сегодня в Мюнхене Huawei представила флагманские модели серии Mate 30. Компания создала смартфоны с необычными возможностями камеры на новейшей и мощной платформе Kirin 990.

Стандартный Mate 30 работает на 4G-версии процессора, а Pro — на 5G-версии. Они отличаются друг от друга частотами, кроме того, первый процессор выполнен по старому 7-нм техпроцессу. В России будет доступна только 4G-версия устройства.

Базовый смартфон имеет самый обыкновенный экран диагональю 6,63 дюйма. Pro-модель же получила навороченный экран-«водопад» с отношением сторон 18,4:9 и диагональю 6,53 дюйма. Это значит, что его края его сильно загнуты (на 88 градусов) и буквально спускаются на боковые грани смартфона. Эта дизайнерская задумка ещё и функциональна. Так, у Mate 30 Pro нет никаких клавиш переключения громкости (вот и приехали). Регулировать звук можно, просто «поглаживая» боковые грани устройства. С помощью этих загнутых краёв также можно управлять действиями в играх и снимать селфи. Если не хочется, чтобы боковые грани реагировали на нажатие, можно это отключить.

Это не единственная новая фишка в управлении смартфоном. В «чёлке» установлен датчик движений, благодаря которому можно управлять устройством дистанционно, жестами. Это пригодится, если руки, например, грязные. Таким способом можно делать скриншоты и прокручивать страницы в вебе. Этот датчик также помогает сделать пользование смартфоном более приватным. Если камера «увидит», что перед экраном находится не один человек, личная информация будет скрыта по умолчанию (например, содержание сообщений в уведомлениях).

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Основной упор Huawei сделала на камеру смартфона. Она имеет четыре датчика: два на 40 Мп (с ультраширокоугольной и широкоугольной оптикой), один — на 8 Мп с телефото-объективом, а также датчик глубины. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный датчик изображения. Один из основных датчиков позволяет снимать видео в «суперзамедленном режиме» — со скоростью 7680 кадров в секунду при разрешении 720p и со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении 1080р. По сути, можно красиво снять летящую пулю. Одна из 40-мегапиксельных и телефото-камера имеют оптическую стабилизацию, а у последней ещё и есть трёхкратный оптический зум. Huawei сотрудничает с компаниями Filmic, Profoto и DJI, вместе с оборудованием которых можно создать полноценную видеографическую систему. Речь идёт о средствах для редактирования, отдельной вспышке и стабилизаторах.

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Работает Mate 30 Pro на аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч (у Mate 30 — 4200 мАч). Этого должно хватить для нормальной работы в 5G-сетях. Поддерживает беспроводную зарядку на 27 Вт (самая быстрая на сегодняшний день) и проводную на 40 Вт. Смартфон также может работать в режиме Always on Display, причём картинка на экране будет цветной и менять оттенки в зависимости от времени суток. Есть поддержка стилуса есть поддержка стилуса Huawei M-Pen.

И Mate 30, и Mate 30 Pro выйдут в шести расцветках. Первые четыре из них — чёрный, серебристый, зелёный и фиолетовый. Ещё две — не просто расцветки, но и варианты корпуса, сделанные из кожзаменителя: оранжевого и зелёного. Работает смартфон под управлением EMUI 10 на базе Android.

Напомним, ранее Huawei показала самый быстрый искусственный интеллект.