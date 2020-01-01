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Google случайно рассекретил свой смартфон Pixel 4A

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Изображения смартфона появились в канадском магазине компании.
Утечка рендера Google Pixel 4A
Утечка рендера Google Pixel 4A
theverge.com

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Где можно увидеть шпионские фото Google Pixel 4A? Да хоть в интернет-магазине компании, как выясняется. Похоже, Google по ошибке опубликовал изображение Pixel 4A в своем же магазине. В тексте написано "Nest Wifi", но это не роутер. За последние несколько месяцев фото телефона уже просачивались в Сеть, но это первый реальный рендеринг напрямую от Google. И это говорит о том, что 4A может наконец появиться в ближайшем будущем.

В магазине перепутали изображения
В магазине перепутали изображения
theverge.com

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Также обратите внимание, что на экране есть дата 12 мая, что является довольно убедительным подтверждением того, что Google первоначально планировал запустить 4A во время своей ежегодной конференции разработчиков, прежде чем она была отменена из-за пандемии COVID-19.

4А, показанный на фотографии, имеет матово-черную отделку с голубой кнопкой питания и большим вырезом камеры, который мы видели в предыдущих утечках. К счастью, разъем для наушников все еще наверху. Считается, что телефон прошел через Федеральную комиссию по связи в прошлом месяце, еще один признак того, что его выпуск приближается.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро.

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Теги: Google Pixel 4A, Pixel 4A, Google
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