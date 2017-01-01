Смартфоны Google Pixel 4 раздавали в коробке с пиццой

Телефоны с пылу с жару.

Зарубежный журналист Сэм Шеффер в опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию, в которой рассказал о том, что Google выдала ему и его коллегам смартфоны Pixel 4 в коробках с пиццей Domino's. Как стало известно, новинку разместили в специальной созданной выемке в коробке из-под пиццы.

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Само видео с распаковкой необычной комплектации нового флагмана Google опубликовал блогер Джастин Тсе. Что интересно, сами коробки с пиццей были специально стилизованы под прошедшую презентацию поискового гиганта, на которой помимо Pixel 4 и Pixel 4 XL были показаны также фирменные наушники Pixel Buds и доступный ноутбук Pixelbook Go. На коробках расписаны новые возможности смартфонов, такие как бесконтактное управление при помощи жестов, а также обновленный Google Ассистент.

Напомним, что 15 октября Google провела мероприятие, в рамках которого представила новое поколение фирменных смартфонов. В числе прочего, устройства получили продвинутые фотовозможности, обновленное железо в лице Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Цена на линейку начинается от 799 долларов за обычную версию и от 899 долларов за версию XL.

Напомним, ранее сообщалось, что Google рассекретил внешний вид смартфона Pixel 4.