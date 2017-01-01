Google рассекретил внешний вид смартфона Pixel 4

Изображение не четкое, но понять дизайн можно.

Google внезапно опубликовала в своем «твиттере» изображения смартфона — это Pixel 4. Обычно производители публикуют силуэт устройства, а тут виден весь дизайн. При этом презентация флагмана должна состояться только в октябре.

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Внешне Pixel 4 напоминает утечки новых iPhone XI. На это указывает большой модуль камеры, в котором разместилось два объектива. Скорее всего, это телеобъектив или широкоугольник. Также есть третье отверстие сверху — похоже на какой-то дополнительный сенсор или инфракрасную фокусировку. Этот дизайн похож на то, что показывал инсайдер Onleaks в своих утечках.

Но пока Google обнародовала только заднюю крышку смартфона. Остальные детали все еще остаются под секретом. По традиции презентация устройств Made By Google проходит в начале октября — остается ждать новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что Google готовит доступную версию смартфона Pixel.

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