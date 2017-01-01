Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро

Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного закона.

Сегодня Европейская комиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа — 4,3 млрд евро.

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По словам Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), занимающей пост Европейского комиссара по вопросам конкуренции Еврокомиссии, Google злоупотребляет своим доминированием на рынке мобильных операционных систем. Разработчик ОС Android интегрировал в нее свою поисковую систему и браузер Chrome. Кроме того, в Евросоюзе уверены, что Google мешает производителям смартфонов выпускать устройства, работающие под управлением ОС, полученных ответвлением от Android.

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Расследование было начато после того, как конкуренты пожаловались, что Google злоупотребляет своим доминированием на рынке программного обеспечения для смартфонов. Исходная жалоба на Google была подана FairSearch еще в 2013 году, а со временем к ней присоединились такие конкуренты Google, как Nokia, Microsoft и Oracle. И хотя Google и Microsoft уладили разногласия в отношении патентов на Android несколько лет назад, это не помешало ЕС расследовать первоначальные обвинения.

В прошлом году Google уже оштрафовали в Европе на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска.