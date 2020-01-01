6 Гб памяти и всего 12 Мп: Выяснены характеристики смартфона Pixel 4a

Бюджетный смартфон уже рассекретили.

Google очень плохо хранит интригу вокруг своих смартфонов Pixel. Сведения о прошлогоднем Pixel 3a просочились в Сеть за несколько месяцев до его выхода. Даже Pixel 3 рассекретили за несколько месяцев до его запуска. Теперь настала очередь Pixel 4a, который даже появился в полном видеообзоре.

Читай также: Сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса

Видеообзор был размещен на канале YouTube TechnoLike Plus. Видео не только показывает нам устройство, но и раскрывает все его характеристики.

Pixel 4a на видео - это черный вариант. Как и Pixel 3a, он также покрыт поликарбонатом. В левом верхнем углу телефона есть дырка камеры для селфи. Вокруг дисплея все еще есть рамки, но они довольно тонкие.

Также Pixel 4a получил сканер отпечатков пальцев на задней панели телефона.

Pixel 4a имеет кнопку питания на левой стороне телефона чуть выше регулятора громкости, который имеет тот же цвет, что и остальная часть устройства. В верхней части телефона находится аудиоразъем, а в нижней части находится порт USB Type-C.

В соответствии со спецификациями телефона, Pixel 4a имеет 5,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2340. К сожалению, здесь нет высокой частоты обновления, поэтому все, что вы получаете, это 60 Гц.

Читай также: Google готовит доступную версию смартфона Pixel

Блогер запустил AIDA64, чтобы показать характеристики телефона, и показывает, что аппарат оснащен чипсетом Snapdragon 730. Это тот же чипсет, что и у Redmi K20.

Также есть 6 ГБ ОЗУ, что на 2 ГБ больше, чем у Pixel 3a и Pixel 3a XL. Тем не менее, основной памяти только 64 ГБ.

Что касается камеры, она лишь на 12-мегапикселей с поддержкой записи видео 4K. Селфи-камера остается 8-мегапиксельной, как и у предшественника, но она имеет стабилизацию видео.

Что удивительно, так это то, что Pixel 4a поставляется с поддержкой двух SIM-карт, в отличие от Pixel 3a, которая имеет лишь один слот для SIM-карты. Аккумулятор телефона на 3080 мАч, что является небольшим улучшением по сравнению с аккумулятором Pixel 3 3000 мАч.

Телефон работает под управлением Android 10 из коробки.

Блогер также обнаружил, что телефон на Кубе уже доступен для покупки за 500 кубинских песо, что составляет около 499 долларов США. Существует даже номер WhatsApp для отправки сообщения, если вы хотите приобрести устройство.

Напомним, Pixel 3a был анонсирован в мае прошлого года. Google может решить объявить о своем преемнике ранее, так как Google I/0 2020 был отменен.