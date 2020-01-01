Google начал блокировать установку AnTuTu на телефоны

Компания посчитала популярный тестировщик опасным для пользователей.

AnTuTu - популярное приложение для тестирования производительности. Он настолько популярен, что даже производители используют результаты тестов, чтобы похвастаться тем, насколько мощны их устройства. Однако проблемы безопасности заставили Google удалить все приложения AnTuTu из Play Store в начале этого года. Теперь Google делает еще один шаг, блокируя загрузку приложения.

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Если вы попытаетесь загрузить приложение AnTuTu, Google Play Protect Services предупредит вас, что приложение может собирать данные, которые можно использовать для отслеживания вас. В настоящее время пользователи могут выбрать установку приложения даже с предупреждением, но есть предположения, что это может помешать установке в будущем. Предупреждение безопасности Play Protect появляется при попытке установить версии 8.3.9 и 8.3.5 приложения. Удивительно, но AnTuTu все еще присутствует в Apple Store.

Также сообщалось, что если вы посещаете сайт AnTuTu через Google Chrome, вы получаете предупреждение о том, что сайт содержит вредоносные приложения, которые могут собирать данные отслеживания.

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AnTuTu еще не выпустил ответ на блокировку. Еще в марте, когда его приложения были удалены из Play Store, он ответил заявлением, в котором говорилось, что он не принадлежит Cheetah Mobile, разработчику, приложения которого несколько раз нарушали политики Play Store и должны были быть закрыты.

Тем не менее, сейчас советуют держаться подальше от приложения, пока оно не будет считаться безопасным.

Напомним, ранее сообщалось, что Google убрал все платные расширения из своего магазина.

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