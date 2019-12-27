Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фирменный мессенджер Google начали блокировать на Android

Комментариев: 0
Мессенджер Allo вызывает предупреждение системы безопасности.
Предупреждение системы безопасности
Предупреждение системы безопасности
androidauthority.com/

Еще в 2018 году Google закрыла свой мессенджер Allo, но он еще установлен на многих смартфонах. Даже сейчас можно скачать мессенджер и установить его. 

Читай также: В Google пообещали подтянуть безопасность Android до уровня iOS

Но пользователи заметили, что на некоторых смартфонах Allo начала выдавать ошибки, которые предупреждают о нарушениях безопасности.

Ошибки появляются на смартфонах Huawei, а также фирменных гуглофонах - Pixel и Nexus.

Система безопасности предупреждает, что приложение определяется как зараженное, и его просят удалить.

В Google пока не прокомментировали ситуацию. 

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает еще один сервис.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google, мессенджер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь