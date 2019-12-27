Фирменный мессенджер Google начали блокировать на Android
Еще в 2018 году Google закрыла свой мессенджер Allo, но он еще установлен на многих смартфонах. Даже сейчас можно скачать мессенджер и установить его.
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Но пользователи заметили, что на некоторых смартфонах Allo начала выдавать ошибки, которые предупреждают о нарушениях безопасности.
Ошибки появляются на смартфонах Huawei, а также фирменных гуглофонах - Pixel и Nexus.
Система безопасности предупреждает, что приложение определяется как зараженное, и его просят удалить.
В Google пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает еще один сервис.
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