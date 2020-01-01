Google убрал все платные расширения из своего магазина

Пока публикацию или обновление коммерческих приложений отложили.

Google был вынужден закрыть все платные расширения после внезапного увеличения количества мошеннических транзакций в официальном интернет-магазине Chrome.

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В качестве меры предосторожности компания приостановила публикацию или обновление всех коммерческих расширений.

Приостановление включает в себя все расширения, которые требуют авансового платежа, ежемесячных регулярных платежей или предлагают покупки в приложении.

Инженеры Google сообщили, что эти мошеннические транзакции начались в начале этого месяца в массовом масштабе. Запрет, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические обвинения, повлиял на всех разработчиков приложений, включая премиум-класса.

По словам Симеона Винсента, разработчика Developer Chrome Extensions в Google, "это временная мера, призванная остановить этот наплыв, поскольку мы ищем долгосрочные решения для решения более широкой проблемы злоупотреблений". Хотя нет никакой информации о том, когда будет снято ограничение.

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Хотя Google объявил о приостановке только в конце прошлой недели, разработчики приложений предполагают, что поисковый гигант по-тихому блокировал обновления для всех платных расширений. После приостановки, если разработчик пытается отправить обновление существующего платного расширения или опубликовать новое платное расширение, он получает сообщение об ошибке "Спам и размещение в магазине".

Эта новость появилась вскоре после того, как Mozilla удалила около 200 сомнительных надстроек Firefox, которые, как было установлено, были замешаны в злонамеренных действиях или похищали пользовательские данные.

Напомним, ранее сообщалось, что Google тестирует новый интерфейс магазина приложений.