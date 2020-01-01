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Google убрал все платные расширения из своего магазина

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Пока публикацию или обновление коммерческих приложений отложили.
Платные расширения решили временно убрать
Платные расширения решили временно убрать
techradar.com

Google был вынужден закрыть все платные расширения после внезапного увеличения количества мошеннических транзакций в официальном интернет-магазине Chrome.

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В качестве меры предосторожности компания приостановила публикацию или обновление всех коммерческих расширений.

Приостановление включает в себя все расширения, которые требуют авансового платежа, ежемесячных регулярных платежей или предлагают покупки в приложении.

Инженеры Google сообщили, что эти мошеннические транзакции начались в начале этого месяца в массовом масштабе. Запрет, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические обвинения, повлиял на всех разработчиков приложений, включая премиум-класса.

По словам Симеона Винсента, разработчика Developer Chrome Extensions в Google, "это временная мера, призванная остановить этот наплыв, поскольку мы ищем долгосрочные решения для решения более широкой проблемы злоупотреблений". Хотя нет никакой информации о том, когда будет снято ограничение.

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Хотя Google объявил о приостановке только в конце прошлой недели, разработчики приложений предполагают, что поисковый гигант по-тихому блокировал обновления для всех платных расширений. После приостановки, если разработчик пытается отправить обновление существующего платного расширения или опубликовать новое платное расширение, он получает сообщение об ошибке "Спам и размещение в магазине".

Эта новость появилась вскоре после того, как Mozilla удалила около 200 сомнительных надстроек Firefox, которые, как было установлено, были замешаны в злонамеренных действиях или похищали пользовательские данные.

Напомним, ранее сообщалось, что Google тестирует новый интерфейс магазина приложений.

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Теги: Google, расширения
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