США официально запретили Huawei и ZTE

Запрет связан с угрозой госбезопасности.

Федеральная комиссия связи во вторник официально определила Huawei и ZTE в качестве угроз национальной безопасности, что означает, что телекоммуникационные компании больше не могут использовать Фонд универсального обслуживания FCC для закупки оборудования или услуг у китайских фирм.

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Еще в ноябре Федеральная комиссия связи США ввела в действие правило, запрещающее поступление любых денег из фонда, что считается угрозой национальной безопасности. В то же время он рекомендовал применить это обозначение к Huawei и ZTE. USF предоставляет более $8,5 млрд в год на субсидии, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям обеспечить адекватную широкополосную связь для американцев в сельской местности, которые в настоящее время не имеют доступа к Сети.

Во вторник в своем заявлении председатель FCC Аджит Пай заявил, что это решение "основано на огромном количестве доказательств".

"Обе компании имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и обе компании в целом подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными службами страны", - сказал он. "Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную инфраструктуру связи".

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Агентство также рассмотрело недавние действия Конгресса, исполнительной власти, разведывательного сообщества, союзников США и поставщиков услуг связи в других странах. В прошлом году, когда администрация Трампа усилила свою позицию по отношению к Китаю, Министерство торговли США добавило Huawei в свой "Список организаций", запретив американским компаниям передавать технологии Huawei без специальной лицензии правительства США.

Затем в марте этого года Трамп подписал закон, запрещающий американским компаниям использовать федеральные средства для закупки оборудования у компаний, которые рассматриваются как угрозы национальной безопасности. Закон также учредил программу возмещения в размере $1 млрд, чтобы помочь более мелким провайдерам в покрытии расходов на замену и замену запрещенного оборудования Huawei и ZTE.

Другие страны, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию и Тайвань, также фактически запретили Huawei.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

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