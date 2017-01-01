Huawei могут запретить выпускать телефоны с microSD

Торговая война продолжается.

Вал проблем у Huawei, вызванный решением Вашингтона внести её в «чёрный» список, продолжает нарастать.

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Одним из последних партнёров компании, разорвавшим с ней связи, стала ассоциация SD Association. Это на практике означает, что Huawei больше не разрешено выпускать продукты, включая смартфоны, со слотами для карт памяти SD или microSD.

Как и большинство других компаний и организаций, SD Association не сделала публичного объявления об этом. Однако внезапное исчезновение имени Huawei из списка компаний-членов ассоциации говорит громче, чем любой пресс-релиз.

С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD. С другой стороны, она пока не получила поддержки. И слоты для microSD по-прежнему присутствуют даже в дорогих телефонах, где уже нет ещё более древнего 3,5-мм разъёма для наушников. Такое развитие событий ставит под угрозу телефоны Huawei и Honor среднего и начального ценового уровня, так как они обычно поставляются с относительно меньшим объёмом флеш-памяти «из коробки».

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Возможно, компания Huawei предчувствовала такое развитие событий, наученная горьким опытом ZTE, и именно поэтому разработала технологию nanoSD (Huawei NM Card). Ей определённо придется наращивать производство и снижать цены на карты nanoSD, чтобы удовлетворить грядущий рост спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

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