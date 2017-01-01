Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Huawei могут запретить выпускать телефоны с microSD

Комментариев: 0
Торговая война продолжается.
Новые запреты преследуют компанию
Новые запреты преследуют компанию
arstechnica.com

Вал проблем у Huawei, вызванный решением Вашингтона внести её в «чёрный» список, продолжает нарастать.

Читай также: Смартфоны Huawei запретили в США

Одним из последних партнёров компании, разорвавшим с ней связи, стала ассоциация SD Association. Это на практике означает, что Huawei больше не разрешено выпускать продукты, включая смартфоны, со слотами для карт памяти SD или microSD.

Как и большинство других компаний и организаций, SD Association не сделала публичного объявления об этом. Однако внезапное исчезновение имени Huawei из списка компаний-членов ассоциации говорит громче, чем любой пресс-релиз.

С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD. С другой стороны, она пока не получила поддержки. И слоты для microSD по-прежнему присутствуют даже в дорогих телефонах, где уже нет ещё более древнего 3,5-мм разъёма для наушников. Такое развитие событий ставит под угрозу телефоны Huawei и Honor среднего и начального ценового уровня, так как они обычно поставляются с относительно меньшим объёмом флеш-памяти «из коробки».

Читай также: В Канаде арестован финдиректор Huawei

Возможно, компания Huawei предчувствовала такое развитие событий, наученная горьким опытом ZTE, и именно поэтому разработала технологию nanoSD (Huawei NM Card). Ей определённо придется наращивать производство и снижать цены на карты nanoSD, чтобы удовлетворить грядущий рост спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Huawei, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь