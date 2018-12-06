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В Канаде арестован финдиректор Huawei

Комментариев: 1
Компанию обвиняют в нарушении торговых санкций.
Финдриректор компании арестована
Финдриректор компании арестована
straitstimes.com

Власти Канады арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по требованию США об экстрадиции. Американские власти обвиняют Ваньчжоу в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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Мэн Ваньчжоу также является заместителем председателя совета директоров компании Huawei и дочерью основателя китайского технологического гиганта. В США на ближайшую пятницу назначено судебное заседание в ее отношении.

Китайские власти уже потребовали от Канады освобождения Мэн Ваньчжоу. Официальный представитель МИД КНР заявил: “Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную. Мы также требуем обеспечить соблюдение её законных прав и интересов“.

Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.

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Теги: Huawei, санкции, арест
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SWATFANAT    06.12.2018, 14:55
Оценка:  0
SWATFANAT
М у д а к и!!! Отпустите человека, задержите лучше фин директора Samsung, Google Pixel
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