В Канаде арестован финдиректор Huawei
Власти Канады арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по требованию США об экстрадиции. Американские власти обвиняют Ваньчжоу в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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Мэн Ваньчжоу также является заместителем председателя совета директоров компании Huawei и дочерью основателя китайского технологического гиганта. В США на ближайшую пятницу назначено судебное заседание в ее отношении.
Китайские власти уже потребовали от Канады освобождения Мэн Ваньчжоу. Официальный представитель МИД КНР заявил: “Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную. Мы также требуем обеспечить соблюдение её законных прав и интересов“.
Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.
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