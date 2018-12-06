В Канаде арестован финдиректор Huawei

Компанию обвиняют в нарушении торговых санкций.

Власти Канады арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по требованию США об экстрадиции. Американские власти обвиняют Ваньчжоу в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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Мэн Ваньчжоу также является заместителем председателя совета директоров компании Huawei и дочерью основателя китайского технологического гиганта. В США на ближайшую пятницу назначено судебное заседание в ее отношении.

Китайские власти уже потребовали от Канады освобождения Мэн Ваньчжоу. Официальный представитель МИД КНР заявил: “Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную. Мы также требуем обеспечить соблюдение её законных прав и интересов“.

Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.

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