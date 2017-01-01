США просит союзников не пользоваться оборудованием Huawei

Правительство просит отказаться от телекоммуникационного оборудования.

Правительство США пытается убедить сотовых операторов и провайдеров интернета в странах-союзниках отказаться от использования телекоммуникационного оборудования производства китайской компании Huawei. Об этом сообщил источник со ссылкой на издание Wall Street Journal.

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Этот шаг призван усилить давление на крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, который находится под пристальным наблюдением западных спецслужб за приписываемые ему связи с правительством Китая и возможность того, что его оборудование может использоваться для шпионажа.

Знакомый с ситуацией информатор сообщил Wall Street Journal, что американские официальные лица обратились к своим коллегам в правительствах «дружественных стран» и руководителям телекоммуникационных компаний, в которых уже широко используется оборудование Huawei, обратив их внимание на связанные с этим риски. Как известно, в США госслужащим запретили использовать устройства Huawei и ZTE еще в августе.

Huawei последовательно отрицает какое-либо участие в разведывательной работе в интересах любого правительства.

Напомним, ранее правительство США уверяло, что деятельность Huawei и ZTE угрожает безопасности страны.