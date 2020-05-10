Обновление Windows 10 вызывает принудительные перезагрузки системы

Ошибка возникла при установке июньского обновления.

Microsoft признала новую известную проблему, приводящую к сбоям критического системного процесса локальной подсистемы управления безопасностью (LSASS) и принудительной перезагрузке на некоторых устройствах Windows 10.

Читай также: Обновление Windows 10 безвозвратно удаляет файлы

LSASS отвечает за применение политики безопасности в системах Windows и используется системой для добавления записей в журнал безопасности, а также для обработки пользовательских логинов, смены паролей и создания маркеров доступа.

Когда происходит сбой LSASS, пользователь немедленно теряет доступ ко всем учетным записям, доступным на машине, отображается ошибка, и машина вынуждена перезагружаться.

Microsoft объясняет, что "на некоторых устройствах может произойти сбой файла [LSA] службы подсистемы локального администратора безопасности (lsass.exe) с сообщением об ошибке:

"Критический системный процесс, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, завершился с кодом состояния c0000008. Теперь машина должна быть перезапущена".

Читай также: Обновления Windows 10 начали тормозить компьютеры

Известная проблема была добавлена ​​сегодня корпорацией Майкрософт для записей накопительных обновлений KB4557957 и KB4560960, опубликованных в рамках исправления вторника, выпущенного в этом месяце 9 июня 2020 года, а также для записей необязательных обновлений KB4567512 и KB4567523, которые исправили предыдущую проблему вызывая проблемы с печатью.

Microsoft добавила эту новую известную проблему в панель мониторинга работоспособности Windows 10 и сообщает, что официальное исправление будет доступно в июле.

Хотя исправления для этого недоступны, пользователи, которые не могут использовать свои устройства из-за постоянного сбоя LSASS, могут избавиться от этой проблемы, удалив проблемные накопительные обновления за июнь 2020 года.

Читай также: Обновление Windows 10 ломает компьютеры на Intel Optane

Перед удалением двух накопительных обновлений вы должны сначала знать, что вы также удаляете средства защиты от проблем безопасности, влияющих на ваше устройство Windows 10.

Microsoft сообщает, что их можно удалить, "выбрав Просмотр установленных обновлений в Панели управления программами и компонентами".

Если вы хотите понизить уровень защиты вашего компьютера, вам необходимо выполнить следующую процедуру:

Нажмите кнопку «Пуск» "Настройки / Просмотр истории обновлений" выберите "Удалить обновления". В диалоговом окне "Установленные обновления" найдите и выберите KB4560960 или KB4557957 и нажмите кнопку "Удалить". Перезагрузите ваше устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 приводит к синему экрану смерти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.