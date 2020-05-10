Пользователи жалуются на майское обновление.

Обновление Windows 10 May 2020 было выпущено на прошлой неделе, но его выпуск проходит постепенно. Однако, некоторые люди жалуются, что новое обновление приводит к синему экрану смерти.

Читай также: Новое обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти"

Согласно Windows Latest, кажется, что Windows 10 May 2020 Update может привести к сбою вашего компьютера во время установки, если у вас старые драйверы или неподдерживаемое оборудование.

Ошибка "Синий экран смерти" возникает, когда ваш компьютер перестает отвечать на запросы, и попытка установить обновление без обновления драйверов может привести к серьезным проблемам.

Поэтому перед загрузкой и установкой Windows 10 May 2020 Update вы должны сначала обновить все драйверы.

Читай также: Крупное обновление Windows 10 выпустили для избранных

Однако, если вы уже установили Windows 10 May 2020 Update и столкнулись с этой проблемой, то, похоже, исправление есть, но оно довольно экстремальное.

Один из способов решения этой проблемы - выполнить новую установку Windows 10 May 2020 Update. Это должно удалить все проблемные драйверы и приложения и позволить корректно установить обновление.

Однако это довольно радикальный шаг, поскольку он удалит другие программы, которые вы установили, и может даже удалить ваши файлы и папки.

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.