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Обновление Windows 10 приводит к синему экрану смерти

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Пользователи жалуются на майское обновление.
Синий экран смерти появляется после обновления
Синий экран смерти появляется после обновления
starusrecovery.ru

Обновление Windows 10 May 2020 было выпущено на прошлой неделе, но его выпуск проходит постепенно. Однако, некоторые люди жалуются, что новое обновление приводит к синему экрану смерти.

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Согласно Windows Latest, кажется, что Windows 10 May 2020 Update может привести к сбою вашего компьютера во время установки, если у вас старые драйверы или неподдерживаемое оборудование.

Ошибка "Синий экран смерти" возникает, когда ваш компьютер перестает отвечать на запросы, и попытка установить обновление без обновления драйверов может привести к серьезным проблемам.

Поэтому перед загрузкой и установкой Windows 10 May 2020 Update вы должны сначала обновить все драйверы. 

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Однако, если вы уже установили Windows 10 May 2020 Update и столкнулись с этой проблемой, то, похоже, исправление есть, но оно довольно экстремальное.

Один из способов решения этой проблемы - выполнить новую установку Windows 10 May 2020 Update. Это должно удалить все проблемные драйверы и приложения и позволить корректно установить обновление.

Однако это довольно радикальный шаг, поскольку он удалит другие программы, которые вы установили, и может даже удалить ваши файлы и папки. 

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.

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Теги: Windows 10 May 2020 Update, обновление, Windows 10
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