Обновления Windows 10 начали тормозить компьютеры

Способ исправления очень простой - удалить обновления.

Несколько последних обновлений Windows 10 серьезно влияют на скорость ПК, на которых они установлены. Согласно Windows Latest, обновления Windows 10 KB4535996, KB4540673 и KB4551762 могут замедлить загрузку вашего компьютера.

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Хотя KB4535996 является необязательным обновлением и уже критиковался за внесение различных проблем в Windows 10 с момента его запуска 27 февраля, Windows 10 KB4540673 и KB4551762 являются стандартными обновлениями, что означает, что они с большей вероятностью были установлены на вашем ПК.

Эти обновления не только замедляют загрузку ПК, когда Windows 10 загружается. Некоторые пользователи замечают, что их компьютеры работают медленнее, чем раньше - например, требуется больше времени для загрузки приложений или открытия папок.

Не все владельцы ОС будут испытывать эти проблемы, но в ходе тестирования Windows Latest обнаружила, что Windows 10 KB4535996 была особенно опасна в плане замедления работы различных ПК.

Windows Latest также сообщает о проблемах производительности с обновлением Windows 10 KB4551762. Это обновление заставляет замечать ненормальное использование процессора и диска, что может серьезно повлиять на производительность компьютера.

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Одна из наших самых больших проблем заключается в том, что Windows 10 KB4551762 считается важным обновлением, которое должно внести ряд исправлений. Это означает, что пользователям Windows 10 предлагается установить его в обязательном порядке.

Люди в разделе комментариев Windows Latest, а также на форумах поддержки Microsoft и в Reddit жалуются на проблемы, возникающие на их ПК после установки обновления, в том числе медленное время загрузки, сбои системы и синий экран смерти.

Некоторые люди также заявляют, что само обновление не может быть установлено, вместо этого появляется сообщение об ошибке.

Как исправить эти проблемы

Для каждого из этих обновлений Windows 10 самый простой способ устранения возникших проблем - удалить обновления. После удаления пользователи сообщают, что проблемы устранены.

К счастью, процесс удаления обновления для Windows 10 довольно прост. Откройте приложение "Параметры" (значок шестеренки в меню "Пуск" или нажав Windows + I на клавиатуре), затем нажмите "Обновление и безопасность".

В появившемся окне нажмите «Центр обновления Windows» в левом меню, затем "Просмотреть историю обновлений". Нажмите "Удалить обновления", затем выберите название проблемного обновления, чтобы удалить его. Проблемы теперь должны быть исправлены.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft попросила удалить глючное обновление Windows.