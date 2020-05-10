Обновление Windows 10 ломает компьютеры на Intel Optane

Память не поддерживается системой.

Intel Optane, впервые представленный в 2017 году, представляет собой модуль памяти, предназначенный для повышения производительности настольных компьютеров и ноутбуков за меньшие деньги. Похоже, что обновление Windows 10 May 2020, выпущенное для основных пользователей в мае, несовместимо с некоторыми модулями памяти Intel Optane.

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Если вы установите обновление Windows 10 May 2020 на устройстве с памятью Intel Optane, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами. В настоящее время Microsoft уведомляет некоторых пользователей о доступности обновления, а также запрещает пользователям устанавливать обновление, поскольку считает, что обновление не для всех.

Проблемы совместимости с некоторыми модулями памяти Intel Optane не позволяют установить обновление через Центр обновления Windows, но вы все равно можете принудительно установить его, скачав образ системы.

Если вы принудительно установите обновление с помощью Media Creation Tool, ваш компьютер может столкнуться с проблемами совместимости. В процессе обновления Windows 10 удаляет один файл Optane Memory Pinning с устройства, но все равно пытается запустить его, что приводит к многочисленным ошибкам и даже проблемам с производительностью.

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В сообщении об ошибке говорится, что "Intel Optane Memory Pinning" не может загрузить указанный модуль.

"Невозможно загрузить DLL iaStorAfsServiceApi.dl: указанный модуль не найден", - гласит сообщение.

Чтобы устранить проблемы с Intel Optane после обновления до Windows 10 May 2020 Update, вы можете попробовать эти шаги:

Зайдите в Панель управления> Программы> Программы и компоненты.

Панель управления Intel Optane

Выберите и удалите "Расширения Intel Optane Pinning Explorer".

Отключите Intel Optane и перезагрузите компьютер.

Включите Intel Optane и перезагрузите компьютер.

Если вы по-прежнему получаете сообщение об ошибке, удалите Windows 10 May 2020 Update и выполните откат к предыдущей версии ОС.

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Стоит отметить, что тестеры сообщали о той же самой проблеме в Центре обратной связи за несколько месяцев до того, как вышло обновление для потребителей, и ошибка каким-то образом попала в сборку поставки:

"Это проблема, потому что Optane Memory Pinnings нужно было перенести в новое обновление, но файлов не было, но оно все еще находится в базе данных установщика Windows. Я не могу удалить его, потому что сами файлы и деинсталляторы исчезли, и теперь Windows пытается запустить программу с несуществующими .dll", - отметил один из пользователей в Feedback Hub.

Вполне возможно, что компания ежемесячно получала очень небольшое количество отчетов в Центре обратной связи по типу "Intel Optane Memory Pinning", и Microsoft пропустила пункты обратной связи, описывающие проблему.

На момент написания Microsoft еще не приняла отчеты. На данный момент вам не следует принудительно обновлять ваше устройство, если у вас есть память Intel Optane.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 приводит к синему экрану смерти.