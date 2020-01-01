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Обновление Windows 10 безвозвратно удаляет файлы

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Очередное обновление привело к удалению файлов у некоторых пользователей.
Обновление сбрасывает настройки Рабочего стола
Обновление сбрасывает настройки Рабочего стола
bleepingcomputer.com

На специализированных форумах появляются сообщения о том, что патч Windows 10 KB4532693 удаляет файлы на компьютерах некоторых пользователей.

Ранее сообщалось, что KB4532693 вызывал некоторые серьезные проблемы для владельцев Windows 10, когда меню «Пуск» и Рабочие столы сбрасывали пользовательские настройки.

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Тем не менее, кажется, что проблема еще более серьезна, чем кажется на первый взгляд, так как обновление также удаляет любые файлы, сохраненные на Рабочем столе.

Некоторые люди смогли восстановить свои файлы - похоже, обновление переименовывает и перемещает их профиль пользователя - но многие обнаружили, что они не могут восстановить файлы, которые были удалены.

Мы не знаем, насколько широко распространена эта проблема: Windows Latest цитирует нескольких пользователей на форумах Microsoft, а сама Microsoft пока не комментирует.

Напомним, ранее сообщалось, что новое обновление Windows лишает пользователей звука и интернета.

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Теги: обновление, Windows 10
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