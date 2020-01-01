Новое обновление Windows лишает пользователей звука и интернета

Обновление должно было исправить одну проблему, но, вместо этого, принесло еще несколько.

Первоначальная идея Windows как службы заключалась в том, что ваш компьютер должен обновляться с улучшениями, а процесс обновления должен был быть плавным. Однако для владельцев Windows 10 возникло множество существенных проблем, и последнее обновление Microsoft также вызывает ряд проблем.

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На прошлой неделе Microsoft выпустила Windows 10 KB4532695, обновление, не относящееся к безопасности, для Win10 версий 1903 и 1909. Microsoft заявила, что обновление включает в себя исправления ошибок в панели поиска, о которых сообщалось в течение 3 месяцев, но пользователи обнаружили, что «исправленный» File Explorer все еще предлагает отвратительно работает.

У KB4532695 много проблем - от «синего экрана смерти» (BSOD) до нарушения основных функций. Согласно новым отчетам, KB4532695 отключает звук и подключение к Интернету для некоторых пользователей.

На форуме сообщества Microsoft многие пользователи сообщают, что последнее накопительное обновление убивает звуковые адаптеры.

"Я установил обновление в субботу днем, и звук сразу перестал работать. Я откатил патч обратно ... без разрешения. Я пытался обновить драйверы, но Windows сообщает, что не распознает мои динамики. Прошлой ночью я сделал полную переустановку Windows, ничего. Он работал отлично до установки патча 1 февраля. Скоро ли это будет исправлено?", - пишет раздраженный пользователь на форуме.

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После развертывания необязательного обновления на некоторых компьютерах отключена сетевая функциональность, согласно нескольким сообщениям на собственном форуме Microsoft и других представленных форумах.

Эта проблема, по-видимому, затрагивает как Ethernet или проводные соединения, так и Wi-Fi, и, как сообщается, она затрагивает сетевые адаптеры разных марок.

Похоже, что единственное гарантированное решение здесь - это просто удалить накопительное обновление или сделать откат к предыдущей версии Windows 10 из меню «Настройки».

Чтобы удалить обновление, просто перейдите в приложение «Настройки» и нажмите «Просмотреть историю обновлений». На следующей странице нажмите «Удалить обновления» и выберите KB4532695 на панели управления.

Напомним, ранее сообщалось, что в обновлении Windows 10 нашли ошибку, которая грозит 50 млн пользователей.