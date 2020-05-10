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Microsoft заблокировала обновление Windows 10 на некоторых устройствах

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Майское обновление не пришло к некоторым пользователям.
Обновление Windows 10 пришло не ко всем
Обновление Windows 10 пришло не ко всем
theverge.com

Microsoft не позволяет большому количеству устройств выполнить обновление до Windows 10 May 2020 Update. Хотя компания-разработчик выпустила обновление на прошлой неделе, Microsoft признала, что существует ряд проблем, препятствующих установке обновления на различных компьютерах.

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У Microsoft есть список из 10 проблем, которые она в настоящее время исследует, и 9 из них привели к "задержке совместимости", которая не позволяет установить обновление Windows 10 May 2020 через Центр обновления Windows. Одна проблема, связанная с неожиданными ошибками или перезагрузками с постоянно включенными, всегда подключенными устройствами, затрагивает такие устройства, как Microsoft Surface Pro 7 или Surface Laptop 3.

Если вы проверяли Центр обновления Windows на наличие обновлений за май 2020 года и ничего не видели, скорее всего, ваше устройство заблокировано. В выходные дни Microsoft также добавила предупреждение в Центр обновления Windows для устройств, которые не готовы к обновлению.

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Однако Центр обновления Windows - не единственный способ получить обновление для Windows. Вы также можете форсировать его через помощника по обновлению Microsoft. Инструмент даже обходит блоки, которые Microsoft установила для уязвимых систем. Однако мы не рекомендуем использовать этот инструмент, если в Центре обновления Windows отмечены потенциальные проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.

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Теги: Windows 10, обновление, Windows 10 May 2020 Update
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