В Windows 10 появится блокиратор вредоносных программ

В первом крупном обновление Windows 10 в этом году Microsoft обновит многие функции.

Блокиратор в Windows 10 можно будет отключить mydrivers.com

С ростом вымогателей и шпионских программ пользователям необходимо постоянно обновлять систему и сохранять бдительность. С появлением следующего главного обновления Windows 10, Windows 10 May 2020 Update, Microsoft представит новую функцию безопасности для защиты компьютеров пользователей от атак от потенциально нежелательных приложений.

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Понятно, что пользователи Windows 10 часто загружают приложения при поиске бесплатных версий программного обеспечения в Интернете. Многие такие приложения связаны с потенциально нежелательными приложениями (PUA) .Если эти приложения запущены, они могут замедлить работу Windows 10, вставлять рекламу или даже изменить поиск в браузере.

В связи с этим в Windows 10 May 2020 Update будет представлена новая функция защиты в программе безопасности Windows, которая обеспечивает защиту от потенциально нежелательных приложений (PUA), но в настоящее время эта функция не включена по умолчанию.

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Как только эта функция будет включена, приложение безопасности Windows будет вмешиваться и блокировать рекламное ПО, майнеры криптовалюты и другое нежелательное программное обеспечение.

Кроме того, приложения безопасности Windows также позволят пользователям управлять защитой и блокировкой PUA. Для пользователей Microsoft Edge Защитник Windows будет сканировать программы при загрузке в браузере.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 сделает операционку менее прожорливой.