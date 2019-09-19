Майское обновление для Windows 10 доступно для загрузки

Но скачать его можно через инструмент Media Creation Tool .

Microsoft выпустит Windows 10 2004 Edition, также известную как Windows 10 May 2020 Update, для общественности завтра.

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Однако теперь вы можете скачать Media Creation Tool для Windows 10 2004 по этой ссылке ниже, установить инструмент и затем выполнить необходимые шаги, чтобы уже установить обновление Windows 10 2004.

https://software-download.microsoft.com/download/pr/MediaCreationTool2004.exe

Средство создания мультимедиа для Windows 10 2004 еще не доступно на странице Microsoft, поэтому его нельзя загрузить с официальной страницы загрузки.

Обновление Windows 10 включает в себя множество новых функций, в том числе Windows Subsystem 2 (WSL2), новое приложение Cortana, улучшения Notepad и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.