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Майское обновление для Windows 10 доступно для загрузки

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Но скачать его можно через инструмент Media Creation Tool .
Майское обновление уже можно скачать
Майское обновление уже можно скачать
cntechpost.com

Microsoft выпустит Windows 10 2004 Edition, также известную как Windows 10 May 2020 Update, для общественности завтра.

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Однако теперь вы можете скачать Media Creation Tool для Windows 10 2004 по этой ссылке ниже, установить инструмент и затем выполнить необходимые шаги, чтобы уже установить обновление Windows 10 2004.

https://software-download.microsoft.com/download/pr/MediaCreationTool2004.exe

Средство создания мультимедиа для Windows 10 2004 еще не доступно на странице Microsoft, поэтому его нельзя загрузить с официальной страницы загрузки.

Обновление Windows 10 включает в себя множество новых функций, в том числе Windows Subsystem 2 (WSL2), новое приложение Cortana, улучшения Notepad и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости.

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Теги: Windows 10, Windows 10 May 2020 Update
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