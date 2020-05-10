Большое обновление Windows 10 перенесли из-за критической уязвимости

Майское обновление перенесли на конец месяца.

В апреле Microsoft объявила, что майское обновление Windows 10 официально завершено, и оно уже было отправлено тестировщикам команды Release Preview. Хотя обновление до Windows 10 May 2020 завершено, оно может быть отложено из-за уязвимости нулевого дня, которую компания хочет залатать.

Читай также: Обновления Windows 10 начали тормозить компьютеры

Тестеры в Release Preview Ring теперь могут получить обновление мая 2020 года, однако следующее обновление функции Windows 10 может появиться позже в мае, а не раньше, по соображениям безопасности и уязвимости.

Согласно сообщениям, Microsoft первоначально планировала доставить обновление разработчикам и OEM-производителям 28 апреля, а затем - 12 мая 2020 года.

Даты были перенесены после того, как Microsoft обнаружила эксплойт нулевого дня, и фирма хочет исправить его, прежде чем отправлять обновление потребителям.

Согласно пересмотренным срокам, версия Windows 10 2004 года будет выпущена для потребителей 28 мая 2020 года, а доступность обновлений для OEM-производителей теперь намечена на 5 мая.

Читай также: Крупное обновление Windows 10 выпустили для избранных

Стоит отметить, что разработчики не будут добавлять какие-либо дополнительные функции в обновление за май 2020 года, но Microsoft все же может реализовать некоторые исправления, в том числе решение проблемы, когда гарнитуры Windows Mixed Reality не работают должным образом.

Если вы не хотите ждать, вы можете загрузить и установить Обновление за май 2020 года на свой ПК вручную, выбрав Настройки> Обновление и безопасность> Windows Insider, а затем зарегистрируйтесь в программе.

Мы полагаем, что решение для уязвимости безопасности Windows 10 будет готово к выпуску исправления во вторник, но Microsoft планирует протестировать исправление перед выпуском его с новым обновлением функции. Поэтому вполне вероятно, что обновление в мае 2020 года будет развернуто после того, как Microsoft исправит уязвимость, иными словами, не ранее третьей недели мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в обновлении Windows 10 появилась полноэкранная реклама.