Крупное обновление Windows 10 выпустили для избранных
Microsoft уже выпустила большое майское обновление операционной системы — Windows 10 May 2020 Update.
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Автоматически загружаться обновление у обычных пользователей начнется лишь в мае. Но финальная версия операционки уже доступна для участников программы Windows Insider.
Как сообщил главный менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан, Windows 10 May 2020 Update (20H1) уже готов к релизу. Сборка под номером 19041.207 (KB4550936) должна стать финальной.
Большое обновление Windows 10 May 2020 Update, также известное под номером 2004 и кодовым названием 20H1, принесет новые функции и измененный интерфейс, а также улучшения в "Поиске" Windows.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft исправила Windows 10 перед большим обновлением.
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