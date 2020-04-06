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Microsoft показал новое меню Пуск

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Видео опубликовали в Твиттер.
Microsoft показал новое меню Пуск

Мы знаем, что Microsoft создает новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10, и теперь компания предоставила обновленный вид на видео в Twitter.

Это короткое видео, опубликованное учетной записью Microsoft Design, показывает, как с годами развивалось меню “Пуск“, неотъемлемая часть операционной системы, начиная с Windows 95.

Новое меню «Пуск», безусловно, выглядит менее загроможденным, чем текущая версия. Значки в новом меню «Пуск» теперь используют новый внешний вид Microsoft «Fluent Design», и в целом стало больше места, что делает его менее запутанным, если у вас установлено много приложений.

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Похоже, что живые плитки, представляющие собой интерактивные значки, которые выделяют информацию из приложений, по-прежнему присутствуют в новом меню «Пуск», несмотря на постоянные слухи о том, что Microsoft планирует убить их.

Однако одно изменение, которое озадачивает некоторых людей, - это удаление текста под значками приложений. Хотя это приводит к более четкому виду, это может быть самым противоречивым изменением, поскольку  может сделать некоторые вещи более запутанными, особенно после того, как Microsoft изменила внешний вид многих значков.

Мы не уверены, когда появится новое меню «Пуск», и его внешний вид может измениться, когда он наконец появится. Следующее крупное обновление, Windows 10 May 2020 Update, выходит в скором времени. Но обновление “ Пуск“ может выйти с обновлением Windows 10 20H2 в конце года.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft продлила жизнь Windows 10.

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Теги: Пуск, Windows 10, Microsoft
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