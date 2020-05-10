День в истории: 15 мая - Черный тюльпан и законы Кеплера

В этот день, 15 мая, произошли такие события.

Селекция черного тюльпана

Известно, что родина тюльпанов – Греция, наиболее ранние сведения о тюльпанах относятся к литературным произведениям Персии. Здесь цветок был известен как "дульбаш", или "тюрбан", - чалма. Из Персии тюльпан попал в Турцию, где быстро завоевал сердца. Уже в XVI веке было большое разнообразие сортов. Там их разводили в сералях, так как жены султана считали, что эти цветы символизируют их расположение и любовь к повелителю.

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В 1554 году посланник австрийского императора Огье де Бюсбек увидел в саду турецкого султана цветы, которые привлекли его внимание изяществом и красотой. Посол закупил партию луковиц и привез их в Вену. Цветы попали в Венский сад лекарственных растений, директором которого был голландский ботаник, садовод Барль дель Эклю, более известный под именем Клузиус.

Так тюльпаны попали в Голландию, где им было суждено обрести громкую славу. В этой стране увлечение цветком достигло таких размеров, что превратилось в тюльпаноманию. За совсем маленькую луковицу давали карету и пару лошадей, а за новые сорта можно было купить дома и даже целые имения.

А вокруг истории рождения черного тюльпана бушевали настоящие страсти. Так, негры Харлема захотели иметь свой черный тюльпан и обратились ко всем ботаникам мира с просьбой выполнить их просьбу. Победителю было обещано вознаграждение в 10 000 гульденов золотом. Этот тюльпан должен был рассказать миру, что черный цвет не менее прекрасен в сравнении с другими признанными цветами. И к тому же он явился бы символом, олицетворяющим красоту людей черной кожи. Долго бились ботаники над харлемским заказом, и наконец один из них вырастил черный, как южная ночь, тюльпан.

В честь рождения необычного черного тюльпана 15 мая 1637 года был объявлен грандиозный праздник. На торжества приглашались все ведущие ботаники и садоводы мира. Праздник открылся карнавальным шествием: по центральной улице Харлема шли мужчины в черных сутанах с тюльпанами в руках. За ними несли носилки, застланные белоснежным бархатом, в центре которых высилась хрустальная ваза с черно-лиловым тюльпаном.

Второй закон Кеплера

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет. Он звучит так:

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"Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причем за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, заметает собой равные площади".

Применительно к нашей Солнечной системе, с этим законом связаны два понятия: перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты, и афелий - наиболее удаленная точка орбиты. Таким образом, из второго закона Кеплера следует, что планета движется вокруг Солнца неравномерно, имея в перигелии большую линейную скорость, чем в афелии.

Каждый год в начале января Земля, проходя через перигелий, движется быстрее, поэтому видимое перемещение Солнца по эклиптике к востоку также происходит быстрее, чем в среднем за год. В начале июля Земля, проходя афелий, движется медленнее, поэтому и перемещение Солнца по эклиптике замедляется. Закон площадей указывает, что сила, управляющая орбитальным движением планет, направлена к Солнцу.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.

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Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу.

К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году – на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира (включая Россию и страны бывшего СССР) подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием.

В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей в Киото (Япония), в дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол – международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом.

Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 государств – подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали День рождения Цукерберга и патент на вазелин.