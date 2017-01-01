День в истории: Тюльпаномания и мягкая посадка на Луну

В этот день, 3 февраля, произошли такие события.

Тюльпаномания в Нидерландах

Торговец и тюльпаноман. Картина-карикатура середины XVII века Wikimedia commons

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Тюльпаномания - кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годы. Цены на тюльпаны редких пестролепестных сортов достигли тысячи гульденов за луковицу еще в 1620-е годы, но вплоть до середины 1630-х годов такие луковицы перепродавались в узком кругу цветоводов и состоятельных знатоков. Летом 1636 года в доходную фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты. За полгода ажиотажных торгов цены на луковицы редких сортов многократно выросли, а в ноябре 1636 года начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта.

3 февраля 1637 года цены на тюльпановые контракты упали в 20 раз, что поставило покупателей контрактов на грань разорения. Платить продавцам они не хотели, а часто и не могли, но просто отказ от исполнения обязательств в тогдашних Нидерландах с их “семьями», общинами и цехами был невозможен. Неисполнение обязательства граничило с преступлением, банкротство навсегда делало голландца изгоем

День рождения Мольвейде

Карл Брандан Мольвейде memim.com

Карл Брандан Моллвейде (также известно написание фамилии как “Мольвейде) — математик и астроном в Галле и Лейпциге.

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До 1816 работал в обсерватории Лейпцигского университета. В 1812 году он назначен ординарным профессором астрономии, а в 1814 году — ординарным профессором математики. С 1820 по 1823 годы был деканом философского факультета.

Моллвейде продолжил издание “Wörterbuch der reinen Mathematik“ Клюгеля, подготовив к печати 4-й том (закончено Грунертом в 1823—1831 гг.).

Именем Моллвейде названы картографическая проекция Моллвейде (или проекция Мольвейде) — равновеликая эллиптическая псевдоцилиндрическая проекция, а также тригонометрические формулы (формулы Моллвейде или формулы Мольвейде), выражающие зависимость между длинами сторон и углами треугольника.

Мягкая посадка на Луну

Посадка на Луну LiveJournal

3 февраля впервые в мире была совершена посадка станции Луна-9 на поверхность Луны. После мягкой посадки станция работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. “Луна-9“ передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В.Шароновым и Н.Сытинской, о “метеорно-шлаковом“ строении наружного покрова Луны.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на металлическую пробку и День сурка.

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