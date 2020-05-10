День в истории: 14 мая - День рождения Цукерберга и патент на вазелин

В этот день, 14 мая, произошли такие события.

Патент на вазелин

Вазелин сначала назывался нефтяным желе wikipedia.org

14 мая 1878 года название "вазелин" было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чезбро. В этом изобретении ученому "помогли" нефтяники.

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Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства.

Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы, полученные во время опытов. Эффект оказался поразительным, – раны зажили, причем довольно быстро. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать и, пробуя на себе, наблюдал за результатом.

Полученное вещество, способствующее регенерации кожных покровов, ученый немного облагородил и назвал нефтяным желе, которое и запустил в производство с 1870 года. Сначала "Нефтяное желе" Чезбро выставил на продажу в аптеке, но мазь не покупали. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия. Так как все связанное с нефтью ассоциировалось у людей с легкой воспламеняемостью.

Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производное от двух слов: немецкого "wasser" – вода и греческого "elaion" – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство, которое Чезбро запатентовал под названием "вазелин".

Вазелин быстро стал практически незаменимым лечебным средством при воспалениях, ссадинах и ожогах. Вскоре он получил более широкое применение. Актрисы рисовали себе вазелиновые слезы. Художники наносили вазелин на пол, чтобы не испачкать краской, рыбаки – на крючки для привлечения рыбы, бейсболисты – на перчатки для смягчения кожи, пловцы – на тело… Кстати, сам изобретатель вазелина прожил 96 лет.

Вазелин и сейчас добывают из нефти. Это светло-желтое или бесцветное жироподобное вещество – смесь минерального масла и тяжелых углеводородов, которое получают расплавлением углеводородов в масле с последующей очисткой смеси серной кислотой и отбеливающей глиной. У вазелина нет ни вкуса, ни запаха, он не растворяется в воде.

Сегодня различные сорта вазелина применяются в медицине, косметологии, ветеринарии, промышленности, а также в качестве технических смазок (для подшипников и защиты металлов от коррозии). Как и с самого начала, в народе вазелин используют не только в медицинских целях. Причем все эти хитрости и секреты бережно передаются из поколения в поколение. Все это еще раз подтверждает, что полезное изобретение Роберта Чезбро – вазелин – и по наши дни не утратило своей популярности.

Вывод на орбиту первой американской орбитальной станции

Skylab wikipedia.org

14 мая 1973 года на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция «Скайлэб» (Skylab). На ее борту не было космонавтов. Сначала следовало убедиться в том, что их пребывание в космосе будет безопасным.

«Небесную лабораторию» (так переводится название станции ) создали на базе третьей ступени ракеты «Сатурн-5». В баке для горючего диаметром около 7 метров оборудовали жилое и рабочее помещения, бак окислителя переделали в емкость для отходов. Соединенные со станцией причальная конструкция и шлюзовая камера увеличили ее вес до 77 тонн и длину до 25 метров.

На орбите «Скайлэб» должен был раскрыть две панели солнечной батареи размахом около 30 метров. Но по пути в космос во время подъема одна панель солнечной батареи оторвалась, а вторая не раскрылась, кроме того, был сорван противометеоритный экран. «Скайлэб» остался без электроснабжения и без терморегулирования, и эксплуатация его была практически невозможна.

Для разрешения ситуации было решено доставить на станцию замену экрану – своеобразный «зонтик», полотнище, натянутое на четыре раздвигающиеся спицы. «Зонтик» был в кратчайшие сроки изготовлен и уже 25 мая отправился на станцию вместе с первой экспедицией.

В общей сложности на станции побывали три экспедиции. Основной их задачей было изучение адаптации человека к условиям невесомости и проведение научных экспериментов.

Первая экспедиция продлилась 28 суток (с 25 мая по 22 июня 1973 года) и носила не столько научный, сколько ремонтный характер. В ходе нескольких выходов в космос астронавты раскрыли заклинившую солнечную батарею и восстановили терморегуляцию станции.

Вторая экспедиция отправилась на станцию 28 июля 1973 года и провела на орбите уже 59 дней. Третья (и крайняя) экспедиция началась 16 ноября 1973 года и длилась 84 суток. Космонавты выполнили большой объем научных и технологических экспериментов, в том числе по поведению материалов в условиях микрогравитации, астрофизике, физике Солнца, исследованию земных ресурсов и космической технологии.

Астрономические наблюдения позволили удвоить объем информации по физике Солнца и привели к открытию нескольких неизвестных физических процессов в солнечной короне. Данные по адаптации человека к условиям невесомости служили отправной точкой для космической медицины в течение более десяти последующих лет.

Сама же станция была впоследствии выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года.

День рождения Марка Цукерберга

Марк Цукерберг EPA/UPG

Марк Эллиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк, США). Марк рос в семье врачей, в детстве его окружали три родные сестры.

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Программирование привлекало его уже в начальной школе, в шестом классе у него появился свой компьютер. Вскоре Марку удалось самостоятельно создать компьютерную игру, а потом и программу для распознавания музыкальных вкусов и предпочтений слушателей. Компания Microsoft предлагала Марку за это изобретение 2 миллиона долларов, однако молодой человек отказался от вознаграждения.

Цукерберг также занимался фехтованием и осваивал древние языки, к которым он проявлял серьезный интерес. Высшее образование Марк получал в Гарварде, куда он поступил в 2002 году.

В годы обучения в университете Марк Цукерберг создал сайт, на котором размещал фотографии гарвардских студентов с возможностью голосовать за понравившихся людей. В считанные часы число посетителей сайта увеличилось на сотни, вскоре среди зарегистрированных пользователей были не только студенты Гарварда, но еще и Стэнфорда, и Йеля. Так сложился прообраз всемирно известной социальной сети Facebook, которая была запущена 4 февраля 2004 года.

Для развития проекта Цукербергу были необходимы дополнительные инвестиции. Получить их удалось благодаря бизнесмену Питеру Тиелсу, который вложил в Facebook 500 тысяч долларов. С тех пор Марк стал заниматься исключительно своей социальной сетью, бросил ради этого обучение в Гарварде.

Успех Facebook был налицо: уже в год создания он насчитывал более 1 миллиона пользователей. Цукерберг заработал на сайте 1,5 миллиарда долларов, что сделало его самым молодым миллиардером за всю историю человечества.

Напомним, днем ранее мы вспоминали последнего сумчатого волка и изобретение липучки.