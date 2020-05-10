Facebook создал независимый совет для модерации контента

Жалобы на контент будут рассматривать независимые эксперты.

Facebook создал независимый надзорный совет, который будет возглавлять два ученых-конституционника США, бывший премьер-министр Дании и бывший сотрудник Организации американских государств.

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Правление является первым в своем роде органом по управлению интернетом, на который Facebook потратил 130 миллионов долларов, чтобы обеспечить независимый анализ своих решений по модерации контента.

Правление также назвало список из 20 членов из запланированных полноправных 40 членов в рамках официального запуска в среду.

Правление охватывает политический спектр и включает в себя экспертов по правовым вопросам, а также людей с опытом работы в качестве правозащитников, журналистов, политических лидеров и адвокатов жертв.

Сопредседателями являются:

Хелле Торнинг-Шмидт, бывший премьер-министр Дании и генеральный директор Save the Children.

Джамаль Грин, профессор Колумбийского юридического факультета.

Майкл Макконнелл, бывший судья федерального окружного суда США, а ныне профессор Стэнфордского юридического факультета.

Каталина Ботеро Марино, бывший Специальный докладчик по свободе выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека Организации американских государств, которая в настоящее время является деканом юридического факультета Универсидада де лос Андес в Колумбии.

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Все 20 нынешних членов совета имеют опыт защиты прав человека.

70% имеют опыт жизни в более чем одной стране.

Только 5 членов базируются в США. Остальные со всего мира.

90% нынешних членов совета говорят на нескольких языках.

Как это работает: пользователи, которые недовольны удалением контента или другими модерационными решениями Facebook, смогут подать апелляцию в правление, которое выберет несколько ключевых дел для принятия решения.

Facebook заявляет, что будет относиться к суждениям Правления об отдельном контенте как к обязательным, но ответственность за выполнение решений Правления будет возлагаться исключительно на компанию.

Члены Совета говорят, что они привержены тщательному сочетанию свободы выражения мнений с другими правами человека, прозрачной деятельности и представлению глобального разнообразия.

В пресс-конференции перед объявлением сопредседатели назвали свою работу новой и экспериментальной и заявили, что ожидают ошибок.

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"Одно дело жаловаться на модерацию контента и связанные с этим проблемы. Другое дело пытаться что-то с этим сделать", - сказал Грин.

Одной из огромных проблем будет просеивание ожидаемого наплыва потенциальных жалоб, чтобы выбрать те немногие, которые организация сможет рассмотреть.

Макконнелл сказал, что критерии будут включать случаи, которые затрагивают большое количество пользователей, те, которые оказывают существенное влияние на публичное обсуждение, и те, которые оказывают большое влияние на политику на платформе Facebook.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг впервые обсудил идею независимого совета, подобного Верховному суду, в апреле 2018 года как способ противостоять критике за то, что компания была непоследовательна и не несла ответственности за свои решения о том, чтобы удалить или оставить контент.

В ноябре 2018 года Цукерберг публично взялся за проект, а в прошлом году организация создала устав.

Facebook предоставил первоначальное финансирование и выбрал четырех сопредседателей совета директоров после широких консультаций, но руководство совета директоров говорит, что теперь оно будет действовать полностью независимо от компании.

Facebook говорит, что привержен выполнению всех решений совета директоров, "если это не нарушает закон".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создает собственную операционку.