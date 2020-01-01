Facebook создал соцсеть для двоих
Соцсеть Facebook выпустила приложение Tuned, которое предназначено только для общения пар.
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Основное отличие от других мессенджеров или соцсетей - это общение, которое никто больше не видит, кроме пары.
Tuned поощряет пары создавать интимную социальную сеть, где можно обмениваться музыкой, отправлять друг другу фотографии, заметки, открытки и голосовые заметки.
Приложение бесплатно для использования и, по-видимому, не требует учетной записи Facebook, хотя пользователи подчиняются правилам данных Facebook, что означает, что предоставленные людьми данные могут использоваться для таргетинга рекламы.
Напомним, ранее сообщалось, что Google начала тестирование новой соцсети.
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