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Facebook создал соцсеть для двоих

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Приложение пока доступно только на iOs.
Tuned пока доступно для iOS
Tuned пока доступно для iOS
theverge.com

Соцсеть Facebook выпустила приложение Tuned, которое предназначено только для общения пар.

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Основное отличие от других мессенджеров или соцсетей - это общение, которое никто больше не видит, кроме пары.

Tuned поощряет пары создавать интимную социальную сеть, где можно обмениваться музыкой, отправлять друг другу фотографии, заметки, открытки и голосовые заметки.

Приложение бесплатно для использования и, по-видимому, не требует учетной записи Facebook, хотя пользователи подчиняются правилам данных Facebook, что означает, что предоставленные людьми данные могут использоваться для таргетинга рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google начала тестирование новой соцсети.

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Теги: соцсеть, Facebook
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