Facebook создал соцсеть для двоих

Приложение пока доступно только на iOs.

Tuned пока доступно для iOS theverge.com

Соцсеть Facebook выпустила приложение Tuned, которое предназначено только для общения пар.

Читай также: Facebook создает новую соцсеть

Основное отличие от других мессенджеров или соцсетей - это общение, которое никто больше не видит, кроме пары.

Tuned поощряет пары создавать интимную социальную сеть, где можно обмениваться музыкой, отправлять друг другу фотографии, заметки, открытки и голосовые заметки.

Приложение бесплатно для использования и, по-видимому, не требует учетной записи Facebook, хотя пользователи подчиняются правилам данных Facebook, что означает, что предоставленные людьми данные могут использоваться для таргетинга рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google начала тестирование новой соцсети.