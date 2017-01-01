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Google начала тестирование новой соцсети

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Ее назвали Шнурки (Shoelace).
Соцсеть Shoelace (Шнурки) пока доступны только по приглашениям и только в Нью-Йорке
Соцсеть Shoelace (Шнурки) пока доступны только по приглашениям и только в Нью-Йорке
tehnot.com

Компания Google создала новую соцсеть под названием Shoelace (Шнурки) и приступила к ее тестированию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Tehnot.

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"Компания решила испытать удачу с социальным приложением Shoelace. Новый проект призван объединить живущих рядом людей с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить событие с другими его участниками в общем чате. Также в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются данной социальной сетью", - говорится в сообщении.

Программа доступна на платформах Android и iOS, информации о веб-версии приложения пока нет. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.

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Разработкой социального приложения занимается небольшая команда из подразделения Area 120, которое специализируется на экспериментальных продуктах Google. По словам создателей проекта, название Shoelace (шнурки) является отсылкой к его цели - связывать людей с общими интересами, так же как связываются концы шнурков на ботинках. По этой же аналогии мероприятия, которые создаются в приложении, были названы Loops - "петли".

На сайте проекта отмечается, что в конечном итоге планируется запустить Shoelace по всему миру. Однако очевидно, что о каких-либо конкретных сроках говорить пока рано.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.

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Теги: соцсеть, Google
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