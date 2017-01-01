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Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств

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Предустановленные сервисы от Google не будут идти с несертифицированными устройствами.
Сервисы Google будут блокироваться
Сервисы Google будут блокироваться

Компания Google ограничила доступ несертифицированных Android-устройств к собственным сервисам, куда входит и фирменный магазин приложений Google Play. Это значит, что смартфоны, не отвечающие требованиям поискового гиганта или просто не прошедшие сертификацию, больше не будут поставляться с предустановленным пакетом GApps.

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Как известно, Google следит за тем, какие устройства поставляются с пакетом приложений GApps, включающим Google Play, Google, Google Диск, Gmail и другие сервисы компании. Чтобы получить разрешение на установку этих программ, компании должны сертифицировать каждое своё устройство. Но некоторые бренды - особенно производители бюджетных аппаратов - игнорировали это правило, устанавливая GApps вручную, так как такая возможность была предусмотрена в кастомных прошивках. Теперь же эта лазейка закрыта.

Google будет блокировать свои сервисы
Google будет блокировать свои сервисы

Сервисы Google со скорого времени начнут проверять дату сборки прошивки. Если она будет позднее 16 марта, а устройство не сертифицировано Google, то при запуске Google Play или любого другого сервиса поискового гиганта на экране появится уведомление об ошибке соответствующего характера.

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Для пользователей кастомных прошивок и устройств с разблокированным загрузчиком всё же будет способ получить доступ к сервисам Google. Для этого необходимо вручную зарегистрировать устройство, указав идентификатор Android. Правда, стоит помнить про ограничение в 100 идентификаторов для одной учётной записи Google. Так что если вы часто меняете прошивки или смартфоны, этот лимит может быть быстро исчерпан.

В Google не говорят, когда новые правила вступят в силу.

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Теги: Google, Android
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