Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств

Предустановленные сервисы от Google не будут идти с несертифицированными устройствами.

Компания Google ограничила доступ несертифицированных Android-устройств к собственным сервисам, куда входит и фирменный магазин приложений Google Play. Это значит, что смартфоны, не отвечающие требованиям поискового гиганта или просто не прошедшие сертификацию, больше не будут поставляться с предустановленным пакетом GApps.

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Как известно, Google следит за тем, какие устройства поставляются с пакетом приложений GApps, включающим Google Play, Google, Google Диск, Gmail и другие сервисы компании. Чтобы получить разрешение на установку этих программ, компании должны сертифицировать каждое своё устройство. Но некоторые бренды - особенно производители бюджетных аппаратов - игнорировали это правило, устанавливая GApps вручную, так как такая возможность была предусмотрена в кастомных прошивках. Теперь же эта лазейка закрыта.

Google будет блокировать свои сервисы

Сервисы Google со скорого времени начнут проверять дату сборки прошивки. Если она будет позднее 16 марта, а устройство не сертифицировано Google, то при запуске Google Play или любого другого сервиса поискового гиганта на экране появится уведомление об ошибке соответствующего характера.

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Для пользователей кастомных прошивок и устройств с разблокированным загрузчиком всё же будет способ получить доступ к сервисам Google. Для этого необходимо вручную зарегистрировать устройство, указав идентификатор Android. Правда, стоит помнить про ограничение в 100 идентификаторов для одной учётной записи Google. Так что если вы часто меняете прошивки или смартфоны, этот лимит может быть быстро исчерпан.

В Google не говорят, когда новые правила вступят в силу.