Facebook создает соцсеть с ботами

Людей в ней не будет, только разработчики и боты.

Чтобы сделать соцсеть лучше, Facebook создаст закрытую копию, в которой вместо пользователей будут боты. Разработчики из Facebook рассказали о проекте под названием WES в своем блоге.

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В такой версии боты будут имитировать действия обычных пользователей, позволяя моделировать ситуации, которые помогут обнаружить ошибки в Facebook. Так, в соцсети будут “мошенники“, которые попытаются обмануть пользователей.

Другие боты будут симулировать вторжение в личную жизнь пользователей. Такие уязвимости помогут предотвратить кражи личных данных настоящих пользователей.

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Моделирование программного обеспечения, очевидно, распространено, и Facebook расширяет возможности более раннего инструмента автоматического тестирования под названием Sapienz. Но исследователи называет системы WES особенными, потому что они создают множество ботов, поведение которых очень близко к реальной платформе социальных сетей. Хотя боты не кликают по реальному приложению или веб-странице, они отправляют такие действия, как запросы на добавление в друзья, через код Facebook, вызывая те же процессы, что и реальный пользователь.

Исследователи, однако, предупреждают, что “боты должны быть надлежащим образом изолированы от реальных пользователей, чтобы симуляция, хотя и выполнялась на реальном коде платформы, не приводила к неожиданным взаимодействиям между ботами и реальными пользователями“.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook почти на половину потерял доверие пользователей.