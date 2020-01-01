Создана соцсеть для интровертов

Все комментарии вы будете получать только от искусственного интеллекта.

Вы когда-нибудь хотели опубликовать что-то в социальных сетях, но вдруг понимали, что вас будут комментировать живые люди, потому ничего и не постили? Тогда вам нужна соцсеть без людей.

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В Botnet, симуляторе социальных сетей для iOS, вы будете единственным человек в море ботов. Когда вы загружаете приложение, вы попадаете в фантастический мир, где вы являетесь самым популярным пользователем в социальной сети. Это похоже на смесь трех больших приложений: общий дизайн Facebook, система комментирования Instagram и анархия Twitter.

По словам создателей приложения, когда вы публикуете сообщения, все комментарии делаются ботами, обученными тысячам "реальных разговоров". За доллар вы можете купить ботов, которые будут троллить вас или подшучивать над вами.

Некоторые ответы были настолько убедительными, что тестировщики писали создателю Botnet, а точно ли там нет людей. .

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"Все, что они пишут, основано на обучении", - сказал Чейзен.

Botnet функционирует в основном как дневник. Хотя боты создают впечатление взаимодействия, на самом деле вы просто записываете свои мысли в закрытой системе, которую никто, кроме вас, не увидит. Идеально для экстравертов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google начала тестирование новой соцсети.