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Facebook создает собственную операционку

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Также разрабатывается голосовой помощник.
Facebook хочет дистанцироваться от других компаний
Facebook хочет дистанцироваться от других компаний
4pda.ru

По данным издания The Information, крупнейшая соцсеть создает собственную операционную систему. Это позволит снизить зависимость Facebook от Android. Проектом создания руководит Марк Луковский, который создавал Windows NT в Microsoft. 

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Какие именно функции предусматривает операционка, но известно, что гаджеты для Facebook не будут работать на программах от Google. 

Также известно, что соцсеть создает очки дополненной реальности, которые имеют кодовое название Orion. Их выпустят в 2023 году и, скорее всего, они будут функционировать на новой операционке Facebook.

В разработке у инженеров соцсети также собственный процессор и голосовой помощник. Такие разработки позволят Facebook стать независимой от других компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

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Теги: Facebook, операционная система
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