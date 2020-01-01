Facebook вводит тихий режим в мобильном приложении

Новый режим уже появился на iPhone .

С более чем 1,6 миллиарда активных пользователей в день Facebook стал неотъемлемой частью нашей жизни. И, как бы ни был он полезен, есть также опасность того, что постоянные напоминания займут слишком много нашего времени; Если вы пользователь Facebook, посмотрите статистику использования приложения на своем телефоне. Вас это может удивить.

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Вот почему новая функция Facebook для мобильных телефонов, называемая тихим режимом, кажется особенно важной. Объявление о его вводе появилось в коротком посте на странице о вспышке коронавируса в Facebook. Этот режим стал частью нового набора функций, которые помогут вам управлять своим временем на платформе.

"Поскольку мы все приспосабливаемся к новым вызовам и не выходим из дома, может быть полезно установить границы того, как вы проводите время в Интернете. Помогаете ли вы сосредоточиться на семье и друзьях, хотите спать без отвлекающих факторов или управлять тем, как вы проводите время дома, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти правильный баланс в том, как вы используете Facebook", - пояснила компания в сообщении.

При включении тихого режима отключается большинство push-уведомлений и при открытии приложения появится заставка, которая предупредит вас о времени, когда вы запрещаете Facebook беспокоить вас. Например, уведомления, которые будут продолжаться при включенном тихом режиме, являются обновлениями конфиденциальности Facebook.

При включении будет появляться заставка с предупреждением facebook.com

Тихий режим в настоящее время распространяется на iPhone. По словам VentureBeat, на Android этот режим появится в мае.

Напомним, ранее сообщалось, что в браузерной версии Facebook появилась темная тема.