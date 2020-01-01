Facebook будет платить пользователям за образцы их голоса

Чтобы улучшить технологию распознавания голоса, соцсеть заплатит некоторым пользователям.

Facebook объявит в четверг, что некоторым пользователям будут платить за голосовые записи, которые будут использоваться для улучшения технологии распознавания речи. Этот шаг произошел после того, как Facebook - а также Amazon, Apple, Google и Microsoft - были пойманы на прослушивании и расшифровке голосовых записей для улучшения систем распознавания речи без информирования клиентов об этом.

Читай также: Facebook будет платить за прохождение опросов

Facebook позволит вам делать голосовые записи в рамках новой программы под названием "Произношение" в своем приложении для исследования рынка. Если вы подходите для участия в программе, Facebook сообщает, что вы сможете записать фразу "Hey Portal", за которой следует имя друга из списка друзей. Вы сможете сделать это с именами до 10 друзей, и вам придется записывать каждое утверждение дважды.

Однако Facebook не будет платить много за ваши записи. Если вы выполните один набор записей, вы получите 200 баллов в приложении Viewpoints - и вы не сможете обналичить их в приложении Viewpoints, пока не заработаете не менее 1000 баллов. Это всего лишь 5 долларов. Тем не менее, Facebook утверждает, что пользователям может быть предложена возможность сделать до пяти комплектов записей, поэтому существует потенциал для достижения этой цели в 1000 пунктов и получения оплаты.

Читай также: Facebook следила за телефонами подростков с их разрешения

Facebook говорит, что голосовые записи, которые предоставляют пользователи, не будут подключены к их профилю Facebook, и что компания не делится действиями Viewpoints на Facebook или других принадлежащих Facebook сервисах без разрешения.

Программа произношения будет доступна пользователям из США старше 18 лет, у которых более 75 друзей на Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет следить за составом семьи пользователей.