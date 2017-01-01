Facebook будет платить за прохождение опросов

Пока сервис работает только в США, но в следующем году запустят и для других стран.

Facebook представила приложение Viewpoints, в котором пользователи будут получать денежное вознаграждение за прохождение опросов и других задач. Пока сервис работает только в США, но компания планирует запустить его в других странах в 2020 году.

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Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет. Для участия в опросах необходимо подключить к Viewpoints аккаунт в Facebook. Система также запросит имя пользователя, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения и пол, а в некоторых случаях локацию.

Компания обещает не продавать информацию о пользователях третьим сторонам и не публиковать её без разрешения. В Facebook заявили, что запустили приложение для того, чтобы «улучшить свои продукты» и «уменьшить негативное влияние соцсетей», но Viewpoints может использоваться и для решения других задач.

Перед каждым опросом компания обещает рассказывать, как будет использоваться собранная информация. За участие пользователи будут получать бонусные очки, которые можно вывести на счёт в PayPal при достижении определённого количества очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет покрыть бесплатным интернетом всю планету.