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Facebook следила за телефонами подростков с их разрешения

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Соцсеть платила за доступ к личным данным.
Facebook платил за доступ к личным данным
Facebook платил за доступ к личным данным
diasporanews.com

Социальная сеть Facebook собирала информацию с мобильников подростков, а также людей постарше в рамках исследовательского проекта. В нем могли принять участие люди в возрасте от 13 до 25 лет, за доступ к личным данным Facebook платила $20, сообщает TechCrunch. Для вторжения в смартфон использовался VPN от соцсети.

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Для смартфонов Apple было разработано приложение Onavo Protect, которое «яблочная» корпорация забанила в июне и удалила в августе. Приложение предоставляло полный доступ к мобильному трафику, после чего специалисты Facebook могли расшифровать данные и проанализировать их.

С 2016 года участники программы могли получать до $20 за свое участие плюс реферальные бонусы.

Приложение могло, например, попросить пользователя сделать скриншот своих заказов на Amazon, а также просматривало письма в электронной почте, иные текстовые сообщения, историю поиска и серфинга по сети.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет следить за составом семьи пользователей.

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Теги: facebook, подростки
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    30.01.2019, 11:00
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