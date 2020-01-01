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В браузерной версии Facebook появилась темная тема

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Новый дизайн будет вводиться постепенно.
Темная тема в Facebook
Темная тема в Facebook
Facebook

Facebook наконец-то разрешил пользователям компьютеров подключаться к темному режиму. Facebook сообщил, что "начиная с сегодняшнего дня, большинство людей в Facebook получат доступ к новому дизайну". Это включает темный режим, который можно включать и выключать с помощью раскрывающегося меню "Настройки".

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Режим был в работе в течение длительного времени. Facebook впервые пообещал более чистый и быстрый интерфейс на конференции разработчиков F8 прошлой весной. Ограниченное количество пользователей начали тестировать обновленный дизайн в январе.

Если вы используете настольную версию Facebook, вы, скорее всего, увидите в верхней части страницы баннер с вопросом, хотите ли вы попробовать "Новый Facebook". На данный момент вы все еще можете переключиться обратно на "Классический Facebook", если вы решите, но редизайн станет стандартным позже в этом году.

Другие изменения включают в себя централизованные вкладки для Facebook Watch, Marketplace, Groups and Gaming. Даже если пользователям не нравятся все аспекты переработанного интерфейса, темный режим, вероятно, будет популярен. Он уже доступен в ряде приложений, принадлежащих Facebook, включая Messenger, Instagram и WhatsApp. Кроме того, есть большая вероятность, что пользователи смотрят на свои экраны еще больше во время пандемии коронавируса, и это может помочь снизить напряжение глаз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Firefox появилась блокировка видеорекламы и темная тема.

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Теги: Facebook, дизайн
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