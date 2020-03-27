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Видео дня: Свадьба вслепую и Чрезвычайная ситуация в Украине

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В тренде - развлекательное шоу и новости.

Павел и Катя. Свадьба вслепую – 9 выпуск, 6 сезон

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В новом выпуске романтического реалити-шоу «Свадьба вслепую» принял участие 32-летний Павел, который стал миллионером, но построить семью не смог. Мужчина пришел на проект, чтобы найти эффектную, добрую и образованную девушку. Проанализировав запросы героя, практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что лучше всего ему подойдет 28-летняя Екатерина. Девушка – кандидат юридических наук, обладает яркой внешностью, но столкнулась с проблемой, что ребята не видят за ее красотой личность. Смогут ли герои отпустить прошлое и построить новые отношения? 

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Напомним, ранее в тренды попали Коронавирус - Новости и Коронавирус и легкие: важнейший факт.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, коронавирус
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.03.2020, 21:34
Оценка:  0
гость
Коронавирус в тренде сейчас , он лояльный к человеку оказался . От туберкулеза в день по 10 человек мрут , а этот бабушек 85 летних косит , которые присмерти лежат
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