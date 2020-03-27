Видео дня: Свадьба вслепую и Чрезвычайная ситуация в Украине
Павел и Катя. Свадьба вслепую – 9 выпуск, 6 сезон
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В новом выпуске романтического реалити-шоу «Свадьба вслепую» принял участие 32-летний Павел, который стал миллионером, но построить семью не смог. Мужчина пришел на проект, чтобы найти эффектную, добрую и образованную девушку. Проанализировав запросы героя, практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что лучше всего ему подойдет 28-летняя Екатерина. Девушка – кандидат юридических наук, обладает яркой внешностью, но столкнулась с проблемой, что ребята не видят за ее красотой личность. Смогут ли герои отпустить прошлое и построить новые отношения?
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