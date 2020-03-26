Видео дня: Коронавирус - Новости и Коронавирус и легкие: важнейший факт

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Коронавирус — Новости / События (24 марта) | Доктор Комаровский

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Доктор Комаровский рассказывает о последних новостях на фронте борьбы с коронавирусом: заболели Пласидо Доминго, бывший президент Финляндии и скандально известный Харви Вайнштейн. Ангела Меркель на карантине. Китай после выздоровления 90% заболевших предлагает миру помощь в борьбе с коронавируcом. Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия. Все больше стран вводят комендантский час.

Коронавирус и лёгкие: важнейший факт!

Доктор Евдокименко рассказывает про COVID-19 и иммунитет. Вопросы и ответы: как уберечь лёгкие и как укрепить иммунитет, как понять, чем человек заразился – гриппом или коронавирусом, нужно ли принимать антибиотики.

Напомним, ранее в тренды попали от пацанки до панянки и МастерШеф. Профессионалы-2.