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Видео дня: Коронавирус - Новости и Коронавирус и легкие: важнейший факт

Комментариев: 2
В тренде - видео от врачей.
Видео дня: Коронавирус - Новости и Коронавирус и легкие: важнейший факт

Коронавирус — Новости / События (24 марта) | Доктор Комаровский

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Доктор Комаровский рассказывает о последних новостях на фронте борьбы с коронавирусом: заболели Пласидо Доминго, бывший президент Финляндии и скандально известный Харви Вайнштейн. Ангела Меркель на карантине.  Китай после выздоровления 90% заболевших предлагает миру помощь в борьбе с коронавируcом. Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия. Все больше стран вводят комендантский час.

Коронавирус и лёгкие: важнейший факт! 

Доктор Евдокименко рассказывает про COVID-19 и иммунитет. Вопросы и ответы: как уберечь лёгкие и как укрепить иммунитет, как  понять, чем человек заразился – гриппом или коронавирусом, нужно ли принимать антибиотики.

Напомним, ранее в тренды попали от пацанки до панянки и МастерШеф. Профессионалы-2.

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Теги: видео, коронавирус, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (2)
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Осталось 300 символов
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Яроcлав    26.03.2020, 20:12
Оценка:  -4
Яроcлав
Доктор Комаровский - ".. ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», ведущий радиопрограммы «Микстура шоу» на Русском радио, ведущий рубрики «Спросите доктора Комаровского» в программе «Навигатор. Новости» на детском телеканале «Карусель»,

Очередной клоун рвётся к кормушке)))
ONILL    26.03.2020, 23:48
Оценка:  0
ONILL
Предлагали он отказался- он итак неплохо имеет....
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