Видео дня: Роллы по полкило и Динамо – Брюгге
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Динамо – Брюгге
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Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Брюгге" на домашнем стадионе и по итогам двух матчей было слабее бельгийского клуба (3:4). Эдуарда Соболя называют "лучшим из худших", отмечая, что он выгодно выделялся на фоне других защитников, но сделать это было легко, потому что коллеги по обороне сыграли ужасно в этот вечер. Что касается "Динамо", после второго забитого гола киевляне стали играть слишком осторожно и позволили "Брюгге" прийти в себя.
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