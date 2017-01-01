Видео дня: Роллы по полкило и Динамо – Брюгге

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Роллы по ПОЛ КИЛО

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Новый обзор на суши на канале oblomoff набрал почти 900 тысяч просмотров за два дня.

Блогеры попробовали суши и вынесли свой вердикт, выбрав самые вкусные.

Авторы убеждают, что им за обзор не платили.

Динамо – Брюгге

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Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Брюгге" на домашнем стадионе и по итогам двух матчей было слабее бельгийского клуба (3:4). Эдуарда Соболя называют "лучшим из худших", отмечая, что он выгодно выделялся на фоне других защитников, но сделать это было легко, потому что коллеги по обороне сыграли ужасно в этот вечер. Что касается "Динамо", после второго забитого гола киевляне стали играть слишком осторожно и позволили "Брюгге" прийти в себя.

Напомним, днем ранее в тренды попали Успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов.