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Google может сделать фильмы бесплатными

Комментариев: 2
Есть одно но - нужно будет посмотреть рекламу.
Google Фильмы могут стать бесплатными
Google Фильмы могут стать бесплатными
xda-developers.com

Существуют сотни служб потокового видео, которые позволяют вам смотреть любимые сериалы и фильмы дома, такие как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, а в последнее время и Disney +. Это одна из областей, где Google на самом деле не конкурирует. В то время как другие вышеупомянутые службы позволяют вам платить ежемесячную плату за доступ ко всему их видеоконтенту, Google Play Movies & TV - это торговая площадка, где вы можете арендовать и покупать цифровые фильмы и телепередачи по отдельности. Тем не менее, Google, похоже, планирует несколько изменений, чтобы ускорить принятие схемы бесплатных просмотров фильмов.

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Взлом исходного файла APK может часто предсказать функции, которые могут появиться в будущем обновлении приложения, но возможно, что ни одна из функций, которые здесь упомянуты, могут и не появиться в будущем выпуске. Это связано с тем, что в настоящее время эти функции не реализованы в реальной сборке и могут быть использованы разработчиками в любое время в будущем.

В настоящее время приложение позволяет только брать напрокат и покупать фильмы и сериалы, за очень немногими исключениями - фильмы и шоу, которые можно бесплатно скачать прямо сейчас. Однако в версии v4.18.37 приложения Android программисты заметили несколько строк, намекающих на то, что Google представит новую подборку фильмов без рекламы. В частности, одна строка ссылается на наличие "сотен фильмов за несколько рекламных объявлений", что говорит о том, что большая часть библиотеки приложения может быть доступна в этом новом формате.

Строки кода в приложении
Строки кода в приложении
xda-developers.com

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Однако не ясно, станет ли вся библиотека Google доступной для рекламы или только для нескольких фильмов. Тем не менее, это радикально изменит способ работы службы, а также сделает ее жизнеспособным конкурентом другим потоковым службам.

Эта функция пока недоступна, но, учитывая, как обычно работает Google, мы можем увидеть ее в любое время в Google Play Фильмы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств.

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Теги: фильмы, интернет, Google
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Комментариев (2)
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artDjack    27.03.2020, 03:16
Оценка:  0
artDjack
Автор этой статьи мошенник. Благодаря ему многие поставят такое изделие себе на телефон или комп и в итоге потеряют пароли, данные или деньги. Ведь всем извесно, что хакеры все делают просто так и НИКОГДА НЕ ВОРУЮТ ДАННЫЕ И ДЕНЬГИ)))
jupiters    27.03.2020, 01:11
Оценка:  0
jupiters
хворий я це ххтуйово..!
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