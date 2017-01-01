Google запустила сервис платной подписки на игры

Google Play Pass обойдется почти в пять долларов за месяц.

Apple Arcade не долго оставалась без конкурента: как и было обещано, Google представила аналогичную службу под названием Google Play Pass. За те же $4,99 в месяц она даёт пользователям в США доступ к более чем 350 играм и приложениям для Android, которые будут доступны без рекламы и микроплатежей. Подписка появится в ближайшие дни в США, а несколько позже — и в других странах. Google предлагает ознакомительный период в течение 10 дней, а также планирует предлагать подписку по льготной цене за 1 год стоимостью $1,99 в месяц. Как и в случае с Apple Arcade, она включает семейный доступ на 6 человек и поддерживает функции родительского контроля.

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Есть в модели Google и существенные отличия от подхода Apple. Во-первых, Google Play Pass включает в себя наряду с играми и приложения. Во-вторых, тут есть только ПО для Android (у Apple, напомним, поддерживаются ПК с macOS). В третьих, Google не финансирует разработку напрямую и не требует эксклюзивности.

На момент запуска все приложения и игры, включённые в Google Play Pass, уже ранее выходили в магазине Play Store и будут по-прежнему доступны для отдельной покупки (или в бесплатных версиях с рекламой и микроплатежами). Если подписчик ранее установил какое-либо приложение или игру, включённую в службу, в нём исчезнет реклама и будут сразу доступны все внутренние покупки или DLC. Вскоре в магазине Google Play Store появится небольшой логотип в виде разноцветного билета рядом с приложениями, входящими в комплект Pass — он будет сообщать, что продукт бесплатен для подписчиков.

Логотип Google Play Pass blog.google

Google говорит, что примерно две трети приложений, включённых в Play Pass, являются играми, в том числе давними известными вроде Stardew Valley, Monument Valley, Limbo и Risk. Другими словами, здесь есть и независимые, и крупные разработчики. То же касается и неигрового ПО: есть и крупные предложения вроде AccuWeather, и более мелкое популярное ПО вроде Hi-Q Recorder. Среди заметных игр можно заметить Star Wars: KOTOR, Mini Metro, Old Man’s Journey и Eloh.

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В отличие от Apple, Google не требует более строгих стандартов конфиденциальности от приложений, включённых в Play Pass (впрочем, даже удаление всей рекламы — огромный плюс). В отличие от Apple, Google коснулась и вопроса оплаты труда разработчиков: поисковый гигант пообещал, что это будет зависеть от «уровня взаимодействия» пользователей с приложениями. Что именно скрывается под этим словом — не совсем ясно. Google говорит, что это больше, чем просто потраченное за программой время или количество запусков в неделю.

К счастью, разработчикам не нужно прикладывать больших усилий, чтобы их продукты были совместимы с Google Play Pass. Компания заявила, что пока приложения используют стандартные API для рекламы и микроплатежей, включение в подписку не вызовет больших сложностей и даже не потребует создавать отдельную версию приложения.

Google говорит, что Pass работает только по приглашениям, но будет опубликована форма, в которой заинтересованные разработчики могут выразить заинтересованность в участии. Представитель компании также заявил, будто запуск Google Play Pass в течение недели после Apple Arcade — простое совпадение, и работа над сервисом велась давно. В будущем с помощью Play Pass поисковый гигант собирается зарабатывать деньги — всё, впрочем, будет зависеть от успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.