Крупнейшую выставку Computex 2020 перенесли из-за коронавируса

Выставка состоится в сентябре, а не в июне, как планировалось.

Computex 2020, одна из крупнейших в мире компьютерных выставок, была официально перенесена на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Первоначально Computex 2020 должен был состояться в Тайбэе, Тайвань, между 2 и 6 июня 2020 года.

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В пресс-релизе, объявляющем о задержке, заявили, что "мир страдает от тяжелой инфекционной пневмонии (Covid-19). Мероприятие теперь должно состояться с 28 по 30 сентября в выставочном центре Taipei Nangang.

В то время как эпидемия Covid-19 была относительно хорошо сдержана на Тайване, задержка не вызывает удивления. Был целый ряд крупных технических событий, таких как MWC 2020, которые были либо отложены, либо полностью отменены из-за пандемии коронавируса.

В пресс-релизе говорится, что "согласно последнему эпидемиологическому отчету McKinsey, эпидемия в Китае и Восточной Азии будет контролироваться в начале второго квартала, а эпидемическая ситуация в Европе и США замедлится в июне".

Напомним, ранее сообщалось, что сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса.